I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Al Sisi, "arrivati parte dei soldi dell'accordo su Ras al Hikma, ringrazio gli Emirati" - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha confermato che parte dei fondi dell'accordo di sviluppo della penisola di Ras al Hikma con gli Emirati Arabi Uniti, del valore di 35 miliardi di dollari, sono arrivati ieri, martedì 27 febbraio, e sono già stati immessi nella Banca centrale d'Egitto. In un discorso pubblico, il capo dello Stato un'altra parte dei soldi derivante dall'accordo arriverà in Egitto venerdì. "Devo ringraziare i nostri fratelli negli Emirati, guidati dal presidente Sheikh Mohammed bin Zayed", ha detto Al Sisi, aggiungendo che "non è facile investire 35 miliardi di dollari in due mesi, ma questa è una forma di chiaro intervento a sostegno all’Egitto”. Il presidente Al Sisi ha affermato anche che l’Egitto non ha mai chiuso il valico di Rafah con la Striscia di Gaza e attende con impazienza un cessate il fuoco per portare maggiori aiuti. “Confermo che continueremo a sostenere la causa palestinese fino a quando non raggiungeremo uno Stato palestinese con i confini del 1967 e Gerusalemme Est come capitale”, ha aggiunto Al Sisi. (segue) (Res)