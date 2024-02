© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: investimenti per 1,5 milioni di euro per rilanciare aeroporti nazionali - In Tunisia, l'Ufficio dell'aviazione civile e degli aeroporti (Oaca) prevede di investire circa un milione e mezzo di euro nel 2024 per rilanciare l'attività degli aeroporti nazionali e garantire il loro livello di operatività. Ad annunciarlo è stato il ministro dei Trasporti, Rabie Majidi, durante un'audizione parlamentare ieri all'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp). Rispondendo a una domanda del deputato indipendente, Mohamed Yahyaoui, sui lavori di rinnovo dell'aeroporto di Tabarka Ain Draham, il ministro ha spiegato che Oaca ha subito perdite per oltre due milioni e mezzo di euro nel 2022 a causa dei costi operativi, dei suoi sforzi per mantenere gli aeroporti e la politica di rinuncia alle tasse aeroportuali e di navigazione aerea. (Res)