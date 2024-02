I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: alto funzionario Hamas, molta strada da fare prima del cessate il fuoco - C'è ancora molta strada da fare prima che venga concordato un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo ha dichiarato Basem Naim, responsabile delle relazioni politiche e internazionali del movimento islamista palestinese Hamas, all’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”. "Il divario è ancora ampio. Dobbiamo discutere molti punti con i mediatori", ha spiegato Naim. In particolare ci sono dei punti considerati fondamentali su cui Hamas non è disposto a negoziare, come “un cessate il fuoco definitivo e totale e non solo una pausa umanitaria, il ritiro totale delle forze israeliane da Gaza e la libertà di movimento per i palestinesi all'interno della Striscia”. Quest’ultimo punto fa riferimento al ritorno degli sfollati nella parte settentrionale dell’exclave palestinese. (segue) (Res)