- Israele: Gallant avvisa di possibili attacchi dell'Iran in concomitanza del Ramadan - Il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, avvisa che l'Iran potrebbe trasformare l'inizio del Ramadan, mese sacro per la comunità musulmana, in un nuovo "7 ottobre". Come riporta il sito di informazione "All Israel News", in un discorso presso il Comando centrale della Forze di difesa israeliane (Idf), Gallant ha riferito che Israele "vede una crescente preoccupazione che l'Iran, Hezbollah e Hamas trasformino il mese del Ramadan in una seconda fase del 7 ottobre". L'idea del ministro è che il movimento islamista palestinese Hamas possa lanciare una seconda fase della sua offensiva in concomitanza del 10 marzo, data di inizio del Ramadan, per allargare il conflitto e costringere Israele a combattere su più fronti. (segue) (Res)