I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Israele: elezioni municipali, affluenza finale al 49,2 per cento - Le elezioni municipali che si sono tenute in Israele hanno decretato un calo di circa sette punti percentuali rispetto al turno del 2018. I cittadini che si sono recati alle urne sono stati il 49,2 per cento rispetto al 56 per cento di sei anni fa, come riporta il ministero dell'Interno. Nonostante manchino ancora i voti di coloro che voteranno a novembre a causa della guerra nella Striscia di Gaza, il dato emerso mostra come in questo momento ci sia una disaffezione verso le questioni di politica locale. Yogev Sharvit, capo del dipartimento economico della società di consulenza di pianificazione urbana Build Urban Strategy, ha dichiarato al quotidiano "Globes" che "tutti sono depressi. Gli attivisti del partito non hanno energia, e nemmeno i candidati". (segue) (Res)