- Gaza: Tajani, accordo difficile ma bisogna lavorare per riuscirci, via d'uscita si può sempre trovare - Riguardo alla possibilità che si raggiunga una tregua nella Striscia di Gaza, gli accordi sono sempre difficili ma bisogna lavorare perché si possa realizzare: anche quando sembra difficile bisogna essere determinati perché una via uscita si può sempre trovare. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando ai giornalisti alla Farnesina. "L'Italia continua a sostenere tutte le possibilità che possano ridurre il numero delle vittime, possano portare alla liberazione degli ostaggi e aiuti alla popolazione civile palestinese. Tutto ciò che si può fare noi siamo pronti a farlo", ha aggiunto. (segue) (Res)