© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Camera: ok a pdl per istituire Giornata Unità e Forze Armate il 4 novembre - Con 206 voti favorevoli e 104 contrari l'Aula della Camera ha approvato la pdl che istituisce la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate per il 4 novembre, giornata in cui ricorre la fine della Prima guerra mondiale. Il testo era già stato approvato in Senato nel luglio scorso, dunque il provvedimento diventa legge. (segue) (Rin)