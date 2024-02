I fatti del giorno - Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni: acquistate 2,1 milioni di azioni proprie tra il 19 e il 23 febbraio - Eni ha acquistato nel periodo compreso tra il 19 e il 23 febbraio 2024 sull’Euronext Milan 2.107.832 azioni proprie (pari allo 0,06 per cento del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 14,2281 euro per azione, per un controvalore complessivo di 29.990.500,04 euro, nell’ambito della seconda tranche del programma di buyback deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023, già oggetto di informativa ai sensi dell’art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/1999. A partire dall’avvio, il 4 settembre 2023, della seconda tranche del programma di buyback (finalizzata a riconoscere agli azionisti Eni un’ulteriore remunerazione rispetto alla distribuzione dei dividendi), Eni ha acquistato n. 88.641.277 azioni proprie (pari al 2,63 per cento del capitale sociale) per un controvalore complessivo di 1.334.811.864,85 euro. Considerando le azioni proprie già in portafoglio e l’annullamento di 195.550.084 azioni proprie deliberato dall’Assemblea il 10 maggio 2023, gli acquisti effettuati dall’avvio del programma di buyback in data 12 maggio 2023 nonché l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie a dirigenti Eni, a seguito della conclusione del Periodo di Vesting come previsto dal “Piano di incentivazione di lungo termine 2020 - 2022” approvato dall’Assemblea di Eni del 13 maggio 2020, Eni detiene n. 178.862.349 azioni proprie pari al 5,30 per cento del capitale sociale. (segue) (Rin)