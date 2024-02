I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: Valditara, ddl tutela sicurezza personale passo avanti ripristino cultura rispetto - L'approvazione definitiva al Senato del disegno di legge di iniziativa della Lega, primo firmatario Rossano Sasso, sulla sicurezza del personale scolastico è "un altro importante tassello di un’azione politica determinata e ad ampio raggio che stiamo portando avanti come governo e maggioranza per ripristinare la cultura del rispetto nelle nostre scuole, a tutela di tutta la comunità scolastica". Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Bene l'approvazione definitiva al Senato del ddl. Chi aggredisce docenti, dirigenti e in generale tutti i lavoratori della scuola aggredisce lo stato", ha concluso. (segue) (Rin)