I fatti del giorno - America latina

- Brasile: presidente Lula atteso oggi in Guyana, terrà discorso al vertice Caricom - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, è atteso oggi a Georgetown, capitale della Guyana, dove terrà un discorso alla cerimonia conclusiva della 46ma Conferenza della Comunità dei Caraibi (Caricom). Lula evidenzierà i legami tra l'agenda del Brasile e quella dei paesi del Caraibi, soprattutto per quanto riguarda la sovranità alimentare. Tra l'agenda del G20 - che il Brasile presiede quest'anno - e quella della Caricom, infatti, "ci sono temi in comune come la sicurezza alimentare e il cambiamento climatico", ha detto il direttore del dipartimento per Messico, America centrale e Caraibi del ministero degli Esteri brasiliano, Elio Cardoso. (segue) (segue) (Mec)