- G20: Haddad apre riunione ministeriale Finanze, ridefinire il concetto di globalizzazione - Il gruppo dei G20 ha quest'anno la possibilità "concreta" di ridefinire il concetto di globalizzazione, per fare in modo che i flussi finanziari non rispondano a obiettivi di lucro immediato ma alle grandi cause socio-ambientali del pianeta. Lo ha detto il ministro dell'Economia del Brasile, Fernando Haddad, aprendo, in videoconferenza, i lavori della ministeriale dei Paesi del G20. Per la presidenza di turno del blocco, ha ricordato Haddad, il Brasile ha individuati due "sfide globali" in grado di definire un nuovo parametro socio-amnientale: "l'alleanza globale contro la fame e la povertà e la mobilitazione contro il cambio climatico. E il forum del G20 è davvero il luogo in cui si possono coordinare le varie politiche economiche", l'opportunità per "moltiplicare gli sforzi e ridefinire il concetto di globalizzazione". Occorre lavorare per dare in modo che "i flussi internazionali di capitali siano effettivamente diretti a migliori opportunità, non più definite in termini di lucro immediato", ha detto il ministro, non presentatosi a San Paolo perché risultato positivo al Covid.