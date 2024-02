© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Filippine-Singapore: il tour di Taylor Swift nella regione rischia di aprire un caso diplomatico - Un deputato delle Filippine, Joey Salceda, ha chiesto al ministero degli Esteri del suo Paese di chiedere spiegazioni al governo di Singapore in merito a una somma di denaro, circa tre milioni di dollari, che le autorità della città-Stato avrebbero offerto alla pop-star statunitense Taylor Swift per non esibirsi in alcun altro Paese del Sud-est asiatico. Lo riferisce il quotidiano online “South China Morning Post”, edito a Hong Kong. Swift è arrivata oggi a Singapore per una serie di concerti che terrà allo Stadio nazionale a partire da sabato 2 marzo, ai quali sono attesi complessivamente oltre 300 mila spettatori. Si tratta dell’unica data dell’Eras Tour nel Sud-est asiatico. La polemica, alimentata dalla delusione dei “swifties” negli altri Paesi, è scoppiata dopo che il primo ministro della Thailandia, Srettha Thavisin, ha riferito di un accordo di esclusività tra le autorità di Singapore e la cantante. Quest’ultima avrebbe accettato circa 2,8 milioni di dollari a condizione di non esibirsi altrove nella regione. “Non è quel che fanno i buoni vicini”, ha attaccato Salceda. (segue) (Res)