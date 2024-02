© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Singapore: nel prossimo decennio il 3 per cento del Pil andrà alla difesa - Le autorità di Singapore destineranno alle spese per la difesa il 3 per cento del prodotto interno lordo nazionale. Lo ha annunciato oggi, 28 febbraio, il ministro della Difesa Ng Eng Hen, sottolineando la necessità per la città-Stato di continuare a investire sulle forze armate per scoraggiare qualsiasi tentativo di aggressione. Nel corso di un dibattito in parlamento sul bilancio della difesa, il ministro ha anche reso noto che le forze aeree acquisteranno otto caccia multiruolo F-35A a integrare la flotta di dodici F-35B già comprati. Nel suo intervento, Ng ha osservato come il mondo sia diventato “un posto più pericoloso”, facendo riferimento al prolungamento del conflitto tra Russia e Ucraina, al pericolo di allargamento della guerra tra Israele e Hamas, alla guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e alle crescenti preoccupazioni per un possibile scontro nello Stretto di Taiwan. (segue) (Res)