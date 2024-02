© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Chhattisgarh, quattro ribelli maoisti uccisi da forze di sicurezza - Quattro ribelli maoisti sono stati uccisi in due diversi scontri con le forze di sicurezza nello Stato indiano del Chhattisgarh, nel distretto di Bijapur, regione di Bastar. Lo ha reso noto la polizia statale, impegnata in operazioni nell’area insieme alla Forza di polizia centrale di riserva (Crpf). Gli scontri sono avvenuti ieri in una zona forestale tra i villaggi di Bade Tungali e Chhote Tungali. Le identità dei morti non sono state ancora rivelate, ma secondo quanto riferito dalla stampa uno di loro aveva un ruolo di comando. Sul luogo degli scontri sono stati sequestrati armi e altri materiali. (Res)