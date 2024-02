Usa: governo, a Boeing 90 giorni per presentare piano d’azione sulla sicurezza degli aerei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Amministrazione federale per l’aviazione (Faa) ha chiesto al produttore di aeromobili Boeing di fornire entro 90 giorni un “piano di azione” per risolvere i problemi legati alla qualità e ai controlli di sicurezza dei suoi velivoli. La richiesta è l’ultima nel quadro dell’inchiesta aperta dalle autorità regolamentari Usa nei confronti della società, dopo che uno dei portelloni di un aereo 737 Max 9 della compagnia Alaska Airlines si è staccato durante il volo poco dopo il decollo da Portland, in Oregon, all’inizio di gennaio. “Boeing si deve impegnare ad effettuare miglioramenti reali e concreti”, ha detto in una nota l’amministratore della Faa, Mike Whitaker, che ha avanzato la richiesta durante un recente incontro con l’amministratore delegato della società, Dave Calhoun. (Was)