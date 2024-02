Veneto: Marcon (Upi), Protezione civile al lavoro in Province, situazione in lieve miglioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo monitorando l'evolversi dell'emergenza maltempo". Lo ha dichiarato, in una nota, Stefano Marcon, presidente dell'Upi Veneto. "Al momento purtroppo permangono le criticità, soprattutto sulla rete fluviale, con necessarie modifiche alla viabilità in provincia di Vicenza e di Padova, ma anche a Verona è stata predisposta la chiusura temporanea di alcuni tratti di strade provinciali per mettere in sicurezza da cedimenti del piano viabile - ha sottolineato - a Vicenza sono stati attivati oltre 80 Centri operativi comunali, che insieme ad amministratori e tecnici stanno monitorando in particolare i corsi d'acqua e i versanti montani. Le situazioni di maggiori criticità e preoccupazione si sono verificate nella rete idrografica minore a Vicenza, nell'area del fiume Retrone, nella zona S. Agostino verso Nogarazza, nel comune di Dueville, per l'alto livello del torrente Igna alla confluenza con il Timonchio, e lungo l'asta del Bacchiglione (Longare, Montegalda, Montegaldella)". (segue) (Rev)