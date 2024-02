Veneto: Marcon (Upi), Protezione civile al lavoro in Province, situazione in lieve miglioramento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche a Padova - ha aggiunto - sono centinaia i volontari di Protezione civile al lavoro sul territorio, 300 la notte scorsa, 160 oggi al lavoro soprattutto per le operazioni di 'sacchettazione', ovvero di arginamento con i sacchi dei fiumi, soprattutto quelli minori. A Verona, l'Unità operativa di Protezione civile della Provincia ha provveduto a chiudere i guadi sul torrente Illasi e ha attivato undici squadre fra gruppi comunali e associazioni, insieme ai gruppi Ana degli Alpini. Per quanto riguarda invece la provincia di Treviso, sono 52 i gruppi e associazioni di volontari di Protezione civile allertati e pronti a intervenire, ma al momento non si sono verificate particolari emergenze. Situazione sotto controllo senza particolari segnalazioni anche nelle Province di Belluno e Rovigo. Esprimo solidarietà e vicinanza - ha concluso Marcon - ai colleghi presidenti Nardin, Giordani e Pasini, che rispettivamente nelle province di Vicenza, Padova e Verona stanno affrontando le maggiori criticità e svolgendo tutte le verifiche e gli interventi necessari per contenere i disagi e tutelare i cittadini. Come Upi Veneto, continueremo a monitorare l'andamento dell'emergenza nelle prossime e ad allinearci con le Unità di Protezione civile attive sul territorio regionale". (Rev)