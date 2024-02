India: altre due organizzazioni kashmire dichiarate “associazioni illegali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’India ha dichiarato la Conferenza musulmana del Jammu e Kashmir (fazione Sumji) e la Conferenza musulmana del Jammu e Kashmir (fazione Bhat) “associazioni illegali” ai sensi della legge per la prevenzione delle attività illecite (Unlawful Activities (Prevention Act, Uapa). Lo riferisce un comunicato del ministero dell’Interno indiano. Entrambe le organizzazioni sono ritenute coinvolte in attività ostili alla sovranità e all’integrità dell’India, nell’istigazione al terrorismo e alla secessione. Il ministero ieri ha prorogato per altri cinque anni il bando di un altro partito kashmiro, Jamaat-e-Islami Jammu and Kashmir (Jijk). Negli ultimi anni il governo indiano ha definito illegali anche altri partiti, come Tehreek-e-Hurriyat Jammu Wa Kashmir (Teh) e la Lega musulmana del Jammu e Kashmir (fazione Masarat Alam) o Mljk-Ma. (segue) (Inn)