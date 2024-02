Turismo: Enit, Alessandra Priante nuovo presidente, “grazie per fiducia” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il nuovo presidente si completa l'iter di avvio della nuova struttura di Enit pronta a mettere in campo il nuovo assetto a servizio dell'Italia e della promozione dell'immagine del Belpaese nel mondo, lavoreremo insieme per poter dare sempre maggiore valore e dignità ad un lavoro complesso che richiede una narrazione differente. Ci concentreremo anche sugli aspetti di modernizzazione e di attualizzazione del comparto iniziandolo ad un approccio ancora più performante e professionalizzante", commenta Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, dando il benvenuto al nuovo presidente. Si completa quindi il Consiglio di amministrazione di Enit Spa composto così dal presidente Alessandra Priante, dall'amministratore delegato Ivana Jelinic e dal consigliere Sandro Pappalardo. (Com)