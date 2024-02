Maltempo: De Poli (Udc), è ora di cambiare paradigma e investire su prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il maltempo colpisce ancora il Veneto. La Regione ha dichiarato lo stato di crisi. Siamo molto preoccupati per l'ennesima conta dei danni", afferma in una nota il senatore Udc, Antonio De Poli. "L'allerta è massima, c'è apprensione. Al governo chiediamo di stare concretamente vicini alle comunità coinvolte, soprattutto in provincia di Vicenza, Padova, Venezia e Treviso. Servono sostegni economici per far ripartire il tessuto sociale. E' ora di cambiare paradigma. Negli ultimi 13 anni, secondo l'ultimo rapporto Ance-Cresme, la spesa per i danni da alluvioni e dissesto idrogeologico è triplicata raggiungendo 3,3 miliardi l'anno. Bisogna non più inseguire l'emergenza, ma investire di più sulla prevenzione", conclude. (Com)