Ucraina: ancora stallo negli Usa su aiuti, Pentagono valuta ricorso a sue scorte per inviare armi

- Il Pentagono sta valutando la possibilità di ricorrere agli ultimi fondi attualmente disponibili per fornire assistenza militare all’Ucraina, mentre al Congresso prosegue lo stallo sull’approvazione di nuovi finanziamenti per gli aiuti a Kiev contro la Russia. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che il dipartimento della Difesa Usa ha ancora a disposizione circa quattro miliardi di dollari per inviare armi all’Ucraina, facendo ricorso agli inventari e alle scorte del Pentagono. Il nodo riguarda lo stallo al Congresso: il dipartimento sarebbe reticente ad attingere alle scorte del Pentagono senza la garanzia di un rifornimento, per evitare possibili impatti negativi sulla prontezza delle Forze armate Usa. Il governo federale starebbe però valutando la possibilità di ricorrervi ugualmente, vista la crescente carenza di munizioni registrata dalle Forze armate ucraine. Una decisione finale, secondo le fonti, non sarebbe stata ancora presa. (Was)