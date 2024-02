Difesa: Bicchielli (Nm), bene il ritorno della festa del 4 novembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel comma 2 - ha proseguito Bicchielli - del provvedimento si stabilisce che le scuole devono far conoscere le attività cui concorrono le Forze armate nell'ambito del servizio nazionale della protezione civile, per fronteggiare situazioni di pubblica calamità e di straordinaria necessità e urgenza, in ambito umanitario, in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché negli ambiti di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo oltre che di cura e soccorso ai rifugiati e ai profughi. Noi moderati siamo stati e siamo al fianco delle necessità delle nostre forze armate, specie in questo momento particolarmente turbolento sul fronte internazionale. Proprio per questo colgo l'occasione per ribadire il nostro grazie per l'impegno che stanno mettendo in campo nelle varie situazioni di crisi a livello internazionale, e nelle situazioni ordinarie a difesa dell'unità del nostro paese", ha concluso. (Rin)