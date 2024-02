Imprese: Banca Mps e Alis insieme per sostegno settore logistica e trasporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Monte dei Paschi di Siena ha sottoscritto un accordo di collaborazione con l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile (Alis), la realtà̀ associativa di riferimento per l'intero comparto della logistica, del trasporto e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa. Banca Mps metterà a disposizione degli associati di Alis, che rappresenta un fatturato aggregato di oltre 81 miliardi di euro, una gamma completa di servizi sviluppati per soddisfare le specifiche esigenze finanziarie e di consulenza delle oltre 2.300 aziende associate e degli oltre 258 mila lavoratori, con l'obiettivo di fornire nuove opportunità a supporto della loro crescita economica. Grazie a questo accordo le aziende potranno migliorare la loro competitività, espandere il proprio mercato verso nuovi segmenti di business e finanziare gli investimenti legati alla transizione ecologica del comparto. L'intesa con Alis prevede, infatti, la ricerca di soluzioni su misura per sostenere lo sviluppo delle aziende grazie a: servizi di corporate investment banking per operazioni complesse e strutturate; interventi di finanza agevolata per l'accesso ai mercati internazionali; disponibilità di strumenti di finanziamento progettati per facilitare la gestione delle risorse finanziarie anche per la liquidità nel breve termine. Infine, saranno messe a disposizione soluzioni personalizzate di factoring per l'anticipo dei crediti commerciali e il monitoraggio del proprio portafoglio dal rischio di insolvenza. (segue) (Com)