Imprese: Banca Mps e Alis insieme per sostegno settore logistica e trasporto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fieri di aver siglato oggi un accordo così importante e strategico per tutti i nostri associati e per l'intera filiera che rappresentiamo. Alis e Banca Mps, che ringrazio per la collaborazione e la sinergia, hanno infatti promosso questa intesa per ricercare ed individuare soluzioni mirate che permetteranno alle nostre imprese associate di essere ancora più competitive nei mercati e sostenibili anche sotto il profilo economico", ha dichiarato il presidente di Alis Guido Grimaldi. "Questa nuova partnership con Alis va nella direzione del costante impegno di Banca Monte dei Paschi di Siena a sostegno della crescita delle imprese attraverso lo sviluppo di soluzioni su misura e innovative per i diversi settori dell'industria italiana", ha dichiarato l'amministratore delegato di Banca Mps Luigi Lovaglio. Secondo il presidente di Banca Mps Nicola Maione, logistica e trasporti rappresentano asset strategici per un sistema Paese come il nostro, che sta dimostrandosi moderno e all'avanguardia. "Alis ed i suoi vertici, con sapienza e lungimiranza, costituiscono un valore aggiunto per tutto il settore. Sono molto soddisfatto che Banca Mps si confermi soggetto attento a coniugare e supportare i temi dello sviluppo e della sostenibilità", ha aggiunto Maione. (Com)