- A Pavia “c’è un ottimo sindaco (Fabrizio Fracassi, ndr.) che ha fatto un ottimo lavoro, che ha contribuito a rilanciare la città in modo non indifferente, e quindi credo che possa essere rinnovato”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, in merito alle elezioni comunali dell’8 e 9 giugno prossimi. (Rem)