Piemonte: Comba (Fd'I), governo affronta celermente questione lavoratori ex Ilva

24 luglio 2021

- Il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ancora una volta dimostra grande sensibilità e pragmatismo sulla questione inerente l'ex Ilva che assume un grande rilievo sociale ed occupazionale. A tal proposito il ministro sarà a Novi Ligure la mattina del 9 marzo per incontrare i lavoratori insieme al neo commissario di Acciaierie d'Italia, Giancarlo Quaranta, e ai commissari straordinari di Ilva. Lo ha affermato in una nota stampa il deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale del Piemonte di Fratelli d'Italia Fabrizio Comba. "L'intervento del ministro, che io stesso accompagnerò nell'occasione, oltre a rappresentare un momento di vicinanza con il territorio e i lavoratori, è la dimostrazione che l'ex Ilva non è solo un problema pugliese ma una questione nazionale che coinvolge anche il Piemonte. Una terra che non ha mai fatto mancare il suo sostegno sul tema, sia attraverso le interlocuzioni con il governo, sia durante l'audizione in Senato che nei lavori del tavolo di crisi permanente insediato proprio a Novi Ligure", ha concluso. (Rpi)