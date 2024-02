Ucraina: presidente macedone Pendarovski, sostegno costante sino ad accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord fornirà un sostegno costante all'Ucraina fino al raggiungimento di un accordo di pace. Lo ha affermato il presidente macedone Stevo Pendarovski nel suo intervento alla sessione plenaria del vertice Ucraina-Europa sud-orientale che si tiene a Tirana. "Oggi da Tirana dobbiamo promettere che continueremo a fornire il nostro incrollabile sostegno fino al raggiungimento di un accordo di pace che rispecchi le aspirazioni del popolo ucraino. Inoltre, siamo pronti a sostenere l'Ucraina nel suo desiderio di integrazione nell'Unione europea e nella Nato", ha affermato il presidente macedone, ripreso dall'agenzia di stampa "Mia". "La recente decisione del Consiglio Ue di stanziare aiuti per 50 miliardi di euro, così come la prospettiva di uno stanziamento di circa 90 miliardi di dollari da parte del Congresso degli Stati Uniti, sono considerate una linea d'azione adeguata. La Macedonia del Nord è stata tra le prime nazioni a fornire aiuti militari, tecnici e umanitari all'Ucraina. Finora abbiamo consegnato 12 pacchetti di aiuti, per un valore totale di 60 milioni di euro", ha continuato Pendarovski. "Il successo delle forze armate ucraine", ha valutato il presidente "dipende non solo dalla loro determinazione e coraggio nell'opporsi all'aggressore, ma anche dal tanto necessario sostegno finanziario, logistico e militare fornito dalle nazioni amiche". (Seb)