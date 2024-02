G7: Schillaci apre prima riunione ministri Salute, condivise priorità e piano di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono tre le priorità che guideranno le attività del 2024: rafforzamento dell'architettura sanitaria globale; prevenzione e approccio One Health per la tutela della salute umana, animale e ambientale". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aprendo i lavori della prima riunione dei ministri della Salute del G7 che si è svolta oggi in modalità virtuale. Nel corso della ministeriale sono state approfondite le tematiche relative alle strategie di prevenzione, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e al sostegno ai Paesi più vulnerabili per migliorare la resilienza dei sistemi sanitari. Al centro del confronto anche la promozione delle attività di prevenzione lungo tutto il corso della vita, con particolare attenzione agli stili di vita corretti e alla prevenzione delle malattie croniche, oncologiche e non trasmissibili anche attraverso l'innovazione tecnologica, inclusa l'intelligenza artificiale. (segue) (Com)