G7: Schillaci apre prima riunione ministri Salute, condivise priorità e piano di lavoro (2)

- È stato inoltre condiviso l'obiettivo di migliorare la cooperazione multidisciplinare in ottica One Health per tutelare la salute umana, animale e dell'ambiente e per ridurre il rischio di future emergenze sanitarie legate al cambiamento climatico, all'inquinamento e alla perdita di biodiversità. "I ministri degli altri Paesi del G7 e della Commissione europea sono intervenuti con spirito costruttivo apprezzando le priorità dell'Italia – dichiara Schillaci –. Abbiamo condiviso il piano di lavoro che ci vedrà impegnati in un percorso articolato in diversi momenti di confronto e che porterà alla ministeriale in presenza ad Ancona il 10 e 11 ottobre". (Com)