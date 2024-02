Romania-Italia: ambasciatore Durante, impegno politico per condannati di scontare pena in Paese d'origine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania e l'Italia hanno un impegno politico riguardo alla possibilità per le persone condannate di scontare la pena nei rispettivi Paesi d'origine. Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia a Bucarest, Alfredo Maria Durante Mangoni, in un'intervista rilasciata all'agenzia d'informazione romena "Agerpres". "Vorrei anche sottolineare quella che qui è la nostra principale preoccupazione, vale a dire le condizioni di detenzione dei cittadini italiani che si trovano nelle carceri della Romania. La nuova dichiarazione congiunta sul tema del rafforzamento del partenariato strategico, adottata dai due primi ministri, comprende anche un impegno politico, perché stiamo parlando di questioni giudiziarie e dobbiamo ovviamente rispettare l'indipendenza e l'autonomia della magistratura e consentire la corretta attuazione delle norme comunitarie in materia di cooperazione in materia penale e di esecuzione delle pene. Ma c'è un impegno politico riguardo alla possibilità per i condannati nel Paese di origine di scontare la pena nel Paese di origine", ha affermato l'ambasciatore. (segue) (Rob)