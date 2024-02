Romania-Italia: ambasciatore Durante, impegno politico per condannati di scontare pena in Paese d'origine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico ha spiegato che ciò significa trasferire in Romania le persone condannate dai tribunali romeni per crimini economici, finanziari o, ad esempio, corruzione. "D'altro canto si tratta di lasciare che i cittadini italiani, dopo una condanna definitiva, scontino la pena in Italia. I due governi non possono andare oltre questi aspetti, che esulano dalle competenze del potere esecutivo", ha aggiunto Durante Mangoni. L'ambasciatore ha detto che l'ambasciata segue da vicino il caso di alcuni giovani italiani imprigionati in Romania. "Li abbiamo visitati e seguiremo da vicino il loro processo. Il ricorso inizierà la prossima settimana, presso il Tribunale di Costanza", ha detto l'ambasciatore. (Rob)