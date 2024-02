Milano: Rocca (Fd’I) su occupazione liceo P.Bottoni, bene identificazioni polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamattina “anche i portoni del liceo P. Bottoni sono stati sbarrati dagli occupanti, ovviamente l'augurio è che la situazione ritorni alla normalità il prima possibile. Bene le identificazioni della Polizia, così se dovessero verificarsi nella struttura gli stessi danni causati al Severi Correnti, reso inagibile, si saprà subito a chi rivolgersi". Lo dichiara in una nota il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Milano, Francesco Rocca. "Per gli amici dei centri sociali ogni scusa è buona per evitare di fare lezione. E poco importa se a causa delle loro azioni ci vanno di mezzo anche gli altri, quelli che a scuola vorrebbero poterci andare per studiare”, conclude. (Com)