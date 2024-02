Pakistan: Assemblea nazionale convocata per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea nazionale del Pakistan, la camera bassa del parlamento, è stata convocata per domani mattina, dopo le elezioni dell’8 febbraio, tenutesi contestualmente a quelle delle assemblee provinciali. Lo ha annunciato il segretariato parlamentare. Le assemblee delle quattro province – Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa e Belucistan – si sono già insediate, le ultime due oggi. Quelle del Punjab e del Sindh hanno già eletto i capi dei governi provinciali: rispettivamente Maryam Nawaz Sharif della Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) e Murad Ali Shah del Partito popolare pachistano (Ppp). L’Assemblea nazionale, dopo la recente revisione dei collegi, si compone di 336 membri, di cui 266 eletti con sistema maggioritario uninominale. I rimanenti seggi – 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani – vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dai partiti. La Commissione elettorale ha dichiarato i risultati di 265 seggi, di cui 101 assegnati a candidati indipendenti, 92 dei quali riconducibili al Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti); 75 alla Lega musulmana; 54 al Partito popolare (tecnicamente una sua “estensione elettorale”); 17 al Movimento Muttahida Qaumi (Mqm) e i rimanenti a forze politiche minori. In un collegio, NA-8 (Bajaur), il voto non si è tenuto, perché rinviato in seguito alla morte di un candidato (Rehan Zaib Khan, assassinato il 31 gennaio). (segue) (Inn)