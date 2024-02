Sardegna: a Cagliari domenica 3 marzo torna la SoloWomenRun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è chi corre per passione, per professione o più semplicemente per tenersi in forma. E c'è invece chi macina chilometri spinto dallo spirito di solidarietà, per l'affermazione di diritti, della parità di genere e contro la violenza. E così domenica 3 marzo più di 12.000 donne coloreranno le vie Cagliari. Un vero e proprio fiume rosa, che anche questo 2024 farà registrare un altro record della SoloWomenRun. Fedele al suo dna, anche per questa 8^ edizione la corsa tutta al femminile sostiene iniziative benefiche legate alla salute e all'inclusione rivolte al territorio isolano attraverso il CharityGoal. Patrocinato dal Comune di Cagliari, “questo evento rientra a pieno titolo all'interno del calendario condiviso “Feminas – Cagliari contro la violenza”, ha sottolineato l'assessora Marina Adamo. “Le donne di tutte le età che corrono domenica, lo fanno per rivendicare la dignità, la voglia di stare insieme, la voglia di fare squadra ed essere unite”, ha concluso l'esponente dell'Amministrazione comunale titolare delle Pari opportunità. (segue) (Rsc)