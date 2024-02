Sardegna: a Cagliari domenica 3 marzo torna la SoloWomenRun (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento per tutti è al quartiere fieristico di viale Diaz a Cagliari alle 8.30 del mattino. Appena il tempo di completare le ultime formalità, alle 9.30 si parte con la Open, una camminata di circa 5 chilometri, aperta a tutte e che non prevede una classifica, ma che prevede riconoscimenti per l'associazione Charity Goal più numerosa, il gruppo più numeroso e la partecipante più longeva. Alle 11 comincia invece la Challenge, una corsa competitiva di circa 10 chilometri. Il percorso avrà come punto di partenza e arrivo il piazzale interno alla Fiera di Cagliari. Si snoderà poi su un circuito di circa 5 chilometri che passa per le principali vie del centro cittadino, da ripetersi per 2 volte per le atlete impegnate nella prova competitiva Challenge, attraverso le vie: Diaz, Regina Margherita, Manno, Carlo Felice, Roma e Diaz. “La scelta del tracciato - ha spiegato Andrea Culeddu, organizzatore dell’VIII edizione della SWR2024 - è dettata dalla volontà di valorizzare Cagliari e il suo centro. Inoltre, di garantire un accesso agevole al percorso a tutte le partecipanti”. Anche per la presidente della Commissione Pari opportunità, Stefania Loi, “la SoloWomenRun è una manifestazione all'insegna della solidarietà femminile, accompagnata sempre da tanti uomini che l'affiancano e supportano, per mettere insieme solidarietà, salute e sport”. (Rsc)