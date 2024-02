Speciale scuola: M5s a Valditara, violenza non si vince solo con repressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo fermamente a sostegno del personale scolastico vittima di episodi di violenza. L'aumento delle pene verso chi si macchia di questo crimine, che lede lo Stato oltre che la persona offesa, è giusta e condivisibile. Pensiamo però che questo atteggiamento puramente repressivo non possa essere l'unica soluzione. Eppure è questo ciò che emerge dal provvedimento licenziato dal Senato e in generale dalla politica di Giuseppe Valditara e di questo governo". Lo affermano in una nota gli esponenti del M5s in commissione cultura alla Camera e al Senato. "Che fine hanno fatto i fondi e le risorse che i governi precedenti avevano stanziato a favore della scuola per restituirle dignità e promuovere una vera educazione civica? Possibile che ci si debba costantemente piegare alla logica dell'invarianza delle spese? Solo chi non conosce la scuola non sa che programmi educativi e inclusivi hanno l'infausto destino di rimanere su carta se non ci sono risorse adeguate. La violenza non si vince solo con la repressione, servono investimenti. Valditara ascolti il nostro consiglio: anziché pensare al voto numerico per i bambini delle elementari pensi ad altri numeri, quelli delle risorse che sta tagliando, degli istituti che stanno scomparendo sui territori e delle percentuali vergognose sulla dispersione scolastica che rischiano di salire con l'autonomia differenziata. Pensi alla scuola, non solo alla propaganda", concludono. (Com)