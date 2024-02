Albania: Dichiarazione summit sull’Ucraina, aggressione russa è più grande minaccia a sicurezza europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ribadito il nostro fermo sostegno all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina all’interno dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale a partire dal 1991 e rimaniamo impegnati a fornire all’Ucraina il sostegno necessario per prevalere sulla guerra di aggressione russa per tutto il tempo necessario per raggiungere una pace globale, giusta e duratura in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e sulla base della formula di pace ucraina”, prosegue il testo nel secondo punto. “Chiediamo all’intera comunità internazionale di aumentare fortemente il sostegno all’Ucraina nella sua continua lotta per la libertà, l’indipendenza e l’integrità territoriale”, si legge nel terzo punto. “Condanniamo fermamente l'intenzione della Federazione Russa di tenere elezioni presidenziali nei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, il che rappresenta una palese violazione del diritto internazionale. Sottolineiamo la natura illegale delle prossime elezioni nella Repubblica Autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli e nei territori occupati dalla Russia delle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson”, recita il quarto punto. (segue) (Alt)