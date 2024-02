Albania: Dichiarazione summit sull’Ucraina, aggressione russa è più grande minaccia a sicurezza europea (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Durante i colloqui di oggi a Tirana, abbiamo riaffermato la nostra solidarietà con l’Ucraina e il suo popolo nella loro eroica difesa della libertà e dei nostri valori condivisi e abbiamo espresso la nostra disponibilità a partecipare all’attuazione della Formula di Pace del Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy, che è in linea con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e a prendere parte al vertice inaugurale della pace, garantendo la più ampia partecipazione internazionale possibile a questo processo”, dichiarano i firmatari nel quinto punto. “Siamo convinti che la guerra di aggressione su vasta scala della Russia contro l’Ucraina abbia dimostrato la necessità fondamentale e l’importanza cruciale di un’Europa unita e forte in grado di affrontare le sfide globali per la pace e la prosperità dei nostri popoli. Abbiamo sottolineato che siamo uniti da valori europei comuni e da una visione del loro ulteriore sviluppo all’interno di un’Europa unita”, si legge nel sesto punto della Dichiarazione. (segue) (Alt)