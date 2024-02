Albania: Dichiarazione summit sull’Ucraina, aggressione russa è più grande minaccia a sicurezza europea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo riaffermato la nostra determinazione a intensificare gli sforzi congiunti per garantire ulteriori progressi e sostegno reciproco verso l’adesione della regione dei Balcani occidentali, dell’Ucraina, della Repubblica di Moldova e della Georgia all’Unione europea”, viene ribadito nel settimo punto. “Sosteniamo pienamente il diritto dell’Ucraina di scegliere le proprie modalità di sicurezza. Gli alleati della Nato e i Paesi aspiranti lodano i passi compiuti verso la sua futura adesione alla Nato e sostengono l’Ucraina affinché diventi membro dell’Alleanza non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno”, si legge nell’ottavo punto. “Abbiamo sottolineato il nostro fermo impegno a consegnare alla giustizia gli individui responsabili del crimine di aggressione, dei crimini contro l'umanità e di altri crimini atroci ai sensi del diritto internazionale commessi in relazione alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, attraverso indagini e procedimenti giudiziari adeguati, equi e indipendenti presso la sede livello nazionale o internazionale, anche attraverso il lavoro dell’Ufficio del Procuratore generale dell’Ucraina e della Corte penale internazionale per garantire che le accuse di crimini di guerra e altri crimini internazionali siano pienamente ed equamente indagate da meccanismi giuridici indipendenti, efficaci e solidi”, è il testo del nono punto della Dichiarazione. (segue) (Alt)