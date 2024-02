Albania: Dichiarazione summit sull’Ucraina, aggressione russa è più grande minaccia a sicurezza europea (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo concordato di cooperare e di concentrare i nostri sforzi sul ritorno dei bambini ucraini illegalmente e illegalmente deportati e ricollocati forzatamente”, si legge nel decimo punto. “Ci impegniamo a rafforzare i nostri sforzi di cooperazione per combattere la disinformazione, comprese le false narrazioni sulla guerra, e a rimanere impegnati nella lotta alla guerra ibrida e alle sfide della sicurezza informatica, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza della comunità internazionale”, ribadiscono i firmatari nel punto 11 della Dichiarazione. “Oggi a Tirana abbiamo riaffermato la nostra solidarietà e il nostro sostegno all’Ucraina, espresso il nostro impegno a partecipare alla ripresa e alla ricostruzione postbellica dell’Ucraina al fine di consentire al popolo ucraino di ricostruire il proprio Paese, coinvolgendo tutti i partner rilevanti, comprese le aziende private e internazionali. istituzioni finanziarie, con l’obiettivo di garantire il sostegno finanziario, gli investimenti e le conoscenze necessarie per garantire un futuro prospero all’Ucraina. Sottolineiamo l’importanza dello sminamento nel contesto più ampio della ripresa dell’Ucraina, come passo iniziale cruciale verso il ritorno sicuro delle persone e la ripresa delle attività economiche e agricole”, recita il 12mo punto della Dichiarazione. “Noi, amici dell’Ucraina, confermiamo la nostra ferma convinzione che solo unendoci saremo in grado di ripristinare la giusta pace, stabilità e prosperità nel continente europeo”, concludono infine i firmatari. (Alt)