Auto: Urso, lavoriamo per secondo investitore in Italia, dialogo anche con Tesla

24 luglio 2021

- Sull’automotive “stiamo lavorando per creare le condizioni affinché un secondo investitore possa localizzarsi nel nostro Paese”. È quanto annunciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante l’audizione sulla situazione della filiera industriale dell’automotive, davanti alla commissione Attività produttive della Camera dei deputati. La tutela della componentistica, secondo Urso, richiede volumi produttivi pari ad almeno un milione di auto e circa 300 mila veicoli commerciali leggeri. “Per questo è fondamentale lavorare al raggiungimento di un’intesa con Stellantis, consolidando la rete di fornitura nazionale”. Il ministro ha quindi sottolineato la necessità che Stellantis "receda dal piano di internazionalizzazione, non compatibile con il rafforzamento della filiera in Italia". “Siamo consapevoli che è impossibile per Stellantis raggiungere da solo il milione di auto prodotte in Italia. Solo con una seconda casa automobilistica, potremmo raggiungere l’obiettivo e creare le condizioni per rafforzare l’indotto. Abbiamo un ecosistema molto favorevole, la nostra componentistica è un’eccellenza”, ha avvertito Urso, precisando che sono state avviate da tempo “interlocuzioni con produttori di altri Paesi, non solo orientali ma anche occidentali. Da mesi dialoghiamo anche con Tesla”. (segue) (Rin)