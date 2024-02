Auto: Urso, lavoriamo per secondo investitore in Italia, dialogo anche con Tesla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Nei mesi scorsi, ha poi evidenziato, “tre aziende leader cinesi sono venute in Italia per vagliare le possibilità di investimento nel nostro Paese, vistando luoghi di possibili stabilimenti. Questi gruppi hanno esplicitamente detto che i preconcetti con i quali erano arrivati sono stati interamente fugati dagli incontri, trovando un Paese accogliente e attrattivo”. Il ministro ha inoltre ricordato che Stellantis è nata nel 2019-2020: “fu presentato al governo, secondo la golden power, il progetto. In quel momento il governo avrebbe dovuto intervenire: se ne lavò le mani”. Il tavolo avviato con Stellantis dovrà portare a un “documento strategico condiviso con sindacati e regioni che speriamo possa essere approvato prima dell'estate”, ha spiegato Urso, che ha concluso: “sull’ex Ilva ieri ho trovato un clima coeso sia in fabbrica, sia con le associazioni. Soltanto mantenendo quell’industria siderurgica si potrà produrre quell’acciaio pulito che serve all’industria automotive”. (Rin)