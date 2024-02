Polonia-Ucraina: Tusk valuta chiusura temporanea del confine alle merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier polacco Donald Tusk sta valutando la chiusura temporanea del confine con l’Ucraina alle merci. Lo ha dichiarato in conferenza stampa con il premier norvegese Jonas Gahr Store. “Stiamo discutendo con l’Ucraina a proposito di una chiusura totale della frontiera agli scambi di merci”, ha affermato Tusk. “Siamo pronti a prendere decisioni forti quando si parla del confine con l’Ucraina, sempre in accordo con Kiev, affinché non ci siano tensioni non necessarie. Però dobbiamo trovare una soluzione a lungo termine”, ha spiegato il primo ministro polacco. Tusk ha anche reso noto di aver convocato per giovedì a Varsavia una riunione con i leader delle proteste degli agricoltori. (Vap)