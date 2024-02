© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho incontrato le associazioni della magistratura onoraria per discutere della tanto attesa riforma della categoria", scrive su X il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "A loro i miei ringraziamenti: nelle prossime settimane, lavoreremo per portare a termine in tempi brevi questo epocale cambiamento", aggiunge. (Rin)