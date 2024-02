Veneto: Basso (Cgil), necessario intraprendere con urgenza misure contro femminicidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di Sara Buratin "è il terzo femminicidio in Veneto in pochi mesi. Un dato tragico ed allarmante che deve far riflettere sulle azioni da intraprendere con urgenza". Lo ha dichiarato in una nota Tiziana Basso, segretaria generale Cgil Veneto. "Azioni che devono coinvolgere tutta la società civile – ha sottolineato Basso -, dalle istituzioni alle scuole: servono come prima cosa maggiori finanziamenti per i centri antiviolenza, indispensabili per dare sostegno alle tante donne che si trovano in situazioni di rischio: nel 2021 i centri del Veneto hanno gestito 6.432 contatti, con 3.450 prese in carico, dato che sta aumentando vertiginosamente di anno in anno. A livello nazionale, le chiamate al numero verde antiviolenza e stalking sono aumentate del 40 per cento in quest'ultimo anno. Ma l'aumento dei fondi, anche se necessario, non è sufficiente". (segue) (Rev)