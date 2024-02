Veneto: Basso (Cgil), necessario intraprendere con urgenza misure contro femminicidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale – ha poi proseguito - avviare il più presto possibile un percorso di consapevolezza culturale e sociale riguardo al problema, e questo lo si deve fare a partire dalle scuole. Noi come organizzazione sindacale siamo in prima linea sul tema dell'educazione finanziaria e del contrasto al lavoro povero e al gender pay gap. I salari bassi, più bassi degli uomini a parità di mansione, con cui vengono retribuite le donne e i contratti precari o part time rappresentano spesso un deterrente all'emancipazione delle donne da situazioni di abuso e violenza familiare. Lottare per una retribuzione equa è il primo passo per contrastare la violenza di genere e noi continueremo a portare avanti questa battaglia, anche con le assemblee unitarie dell'8 marzo organizzate in tutto il territorio. Di fronte ad una situazione come quella che stiamo vivendo, nessuno si può smarcare: la responsabilità è collettiva e deve essere assunta a tutti i livelli" ha concluso la segretaria generare di Cgil Veneto (Rev)