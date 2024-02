Tunisia-Italia: incontro del programma “Mentor 2” per mobilità sostenibile e migrazione circolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'originalità di Mentor2 sta nella creazione di partenariati territoriali multistakeholder, guidati dalle autorità locali, per facilitare ed accompagnare percorsi focalizzati sulla valorizzazione delle giovani generazioni, attraverso lo scambio di esperienze, know how e buone pratiche, in una prospettiva di sviluppo sociale ed economico reciproco. Le autorità locali coinvolte sono: in Italia, i Comuni di Milano e Torino; in Marocco la Regione di Beni Mellal - Khenifra e il Comune di Tangeri; in Tunisia i Comuni di Tunisi e Sfax. Il progetto prevede, fin dalla sua istituzione, 50 tirocini formativi di giovani provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, presso aziende nazionali e multinazionali di Milano e Torino, affinché i tirocinanti abbiano la possibilità di acquisire ulteriori competenze da utilizzare nei territori di provenienza. (segue) (Tut)