Grecia: proteste a un anno da incidente Tempe, ad Atene molotov contro Parlamento

- Migliaia di persone in Grecia da questa mattina stanno invadendo le strade nel centro di Atene e in altre città del Paese chiedendo giustizia per l’incidente ferroviario avvenuto un anno fa a Tempe. Mentre è in corso lo sciopero dei sindacati e delle associazioni del Tpl nazionale - che ha visto lo stop per 24 ore di Metro, bus, treni e tram - decine di confederazioni e associazioni di lavoratori si sono riunite nella capitale e hanno iniziato lo sciopero con un minuto di silenzio in memoria delle 57 vittime dell’incidente avvenuto il 28 febbraio del 2023. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Kathimerini” le mobilitazioni, per ora, hanno visto la partecipazione di 20 mila persone. Tensioni sono scoppiate fuori dalla sede del Parlamento di Atene dove un gruppo di manifestanti ha lanciato delle bombe molotov nel piazzale dell’edificio. La polizia ha risposto lanciando gas lacrimogeni. Disordini, inoltre, sono scoppiati anche nel centro di Salonicco con bombe molotov lanciate nei pressi della statua di Venizelos, dove era in corso un corteo di lavoratori del Tpl. Le richieste sono quelle di migliori condizioni salariali e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Raduni e manifestazioni anche nella città di Patrasso.(Gra)