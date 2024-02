Roma: assessora Ambiente, sprechi alimentari aumentati di 8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2023 e il 2024 lo spreco alimentare a Roma "è aumentato dell’8 per cento. Si tratta di un trend in crescita". Lo ha detto l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione del progetto “Tenga il resto” in Campidoglio. "Ogni anno - ha ricordato Alfonsi - vengono sprecati 26 chili di cibo per abitante. Il Consiglio del cibo a Roma ha aperto un tavolo per affrontare il problema.”(Rer)