Siria: ministro degli Affari esteri, occidente ignora armamento nucleare di Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri della Siria, Faisal Miqdad, ha dichiarato che i paesi occidentali ignorano le direttive sul controllo degli armamenti nucleari e sul disarmo, riferendo della possibilità che Israele usi il suo arsenale atomico sul popolo palestinese. In collegamento telematico alla conferenza sul disarmo di Ginevra, Maqdid ha ribadito come alcuni paesi occidentali abbiano fornito e continuino a fornire armamenti allo stato di Israele, il quale li utilizza contro il popolo palestinese nell'enclave di gaza. La preoccupazione del ministro si rivolge poi alle forze siriane, le quali potrebbero essere colpite dalle forze israeliane con armi chimiche o nucleari, riferisce l'agenzia di stampa ufficiale siriana "Sana". In relazione a tale ipotesi, Maqdid esprime la volontà di sostenere il progetto della Russia per la realizzazione di un accordo internazionale che miri a eliminare gli atti di terrorismo chimico e biologico. Il ministro Maqdid conclude il suo intervento ribadendo l'impegno siriano nel sostenere il lavoro e il ruolo della conferenza sul disarmo, unico organo internazionale che attualmente si occupa di tali tematiche. (Res)